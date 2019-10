I Darkness, i Greta Van Fleet e lo stato di salute del rock

Come lo storico chitarrista degli Who Pete Townshend, anche i Darkness pensano che le cause della crisi del rock come genere vadano rintracciate in chi nel genere stesso si cimenta. Intervistati dall'edizione britannica di Classic Rock in occasione della pubblicazione del nuovo album "Easter Is Cancelled", Justin Hawkins e i suoi hanno commentato: "Siamo più che convinti che i nostri compatrioti che si occupano di rock non stiano facendo la propria parte", ha spiegato il frontman, "E' chiaro a tutti come, musicalmente parlando, le sperimentazioni più rilevanti stiano avendo luogo in altri generi. La cosa ci fa arrabbiare", ha aggiunto Hawkins autoassolvendosi, "Ecco perché abbiamo speso nove mesi [il tempo impiegato per la lavorazione dell'album] per far vedere a tutti come cazzo di fanno le cose per bene".

"Molte band hanno rinunciato a compiere il proprio dovere", ha aggiunto il bassista Frankie Poullain: "Il rock'n'roll è così uniforme, oggi. Vestono tutti allo stesso modo, sembrano tutti uguali, e suonano allo stesso modo. E' patetico. [Il rock, come nel primo estratto dal loro nuovo album] Merita di morire".

Nonostante la sfiducia nei confronti di chi, oggi, sta portando avanti la causa del rock, Hawkins si è dimostrato benevolo (ma non troppo) nei confronti dei Greta Van Fleet, il controverso gruppo dei fratelli Kiszka che ha diviso il pubblico: "Il timbro della voce di Josh è così simile a quello di Robert Plant che non puoi fare a meno di eccitarti, quando lo senti cantare. Hanno il potenziale per diventare grandi come i Led Zeppelin, ma hanno bisogno di canzoni migliori. Quando arriva un gruppo come il loro e tutti si eccitano, è la dimostrazione di quanto poco il rock abbia da offrire come genere. Non lo sto dicendo per stroncarli, perché penso che abbiano il potenziale per essere fantastici".