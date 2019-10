Iron Maiden, esce a novembre il quarto capitolo di 'The Studio Collection'

Verrà consegnata ai mercati il prossimo 22 novembre la quarta e ultima serie di ristampe dedicate alla band capitanata da Bruce Dickinson: il ciclo "The Studio Collection - Remastered" dedicato alla discografia degli Iron Maiden si completerà con le uscite delle versioni rimasterizzate di "Dance Of Death" del 2003, "A Matter Of Life And Death" del 2006 (sia in versione standard che in versione per collezionisti), "The Final Frontier" del 2010 e "The Book of Souls", la doppia, ultima prova in studio della veterana formazione heavy britannica pubblicata nel 2015.

Tutti e quattro i titoli saranno resi disponibili in confezione digipack (formato nel quale "The Book of Souls" non è mai stato pubblicato prima): come per le precendenti edizioni della serie "The Studio Collection", uno dei titoli del cofanetto - in questo caso, "A Matter Of Life And Death" - sarà ripubblicato con un artwork inedito, con in allegato una statuetta di Eddie in scala 1:24 e una toppa realizzata esclusivamente per la pubblicazione.

Gli Iron Maiden al momento hanno in programma due soli appuntamenti dal vivo per la branca 2020 del Legacy of the Beast Tour, entrambi nel Regno Unito: dopo lo show del 13 giugno al Download Festival di Donington, la band si esibirà due giorni dopo - il 15 - al Belsonic Festival di Belfast.