Fabrizio De André: ritrovato un filmato di un concerto con la PFM nel 1979

A distanza di 40 anni dal tour che Fabrizio de André intraprese con la PFM e dai successivi due album dal vivo - pubblicati nello stesso 1979 e l’anno seguente - la Sony annuncia il ritrovamento di un filmato con la registrazione completa di questo vero e proprio evento.

Questa registrazione è stata realizzata e custodita, in tutti questi anni, dal regista genovese Piero Frattari. Le uniche immagini, ad oggi, del concerto tenutosi il 3 gennaio 1979 a Genova.

Racconta il regista Frattari a proposito della registrazione:

“Devo ringraziare le mie due passioni: una per la musica di Faber e l’altra, maniacale, di conservare ogni cosa. All’epoca facevo il video maker per radio e tv. Era il gennaio del 1979. Gli organizzatori mi proposero di registrare il concerto di Faber/PFM. Non esitai un istante. Poi, le videocassette di quella registrazione finirono in fondo ad un archivio, che qualche anno dopo, decisero di mandare al macero. Solo per caso riuscii a recuperarle e a catalogarle tutte nell’archivio della mia società, Vidigraph, che possedeva già circa 20.000 videocassette professionali. Erano video analogici su nastro, quindi, per salvarli dal degrado, decisi nel 2000 di trasferirli tutti su supporto digitale”.