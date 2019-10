La NMPA attacca il social network cinese TikTok

Il social network cinese basato sui video TikTok negli Stati Uniti è sottoposto a un intenso controllo sulle sue politiche di censura. Il senatore repubblicano Marco Rubio ha infatti chiesto sia avviata un'indagine formale sulla società. La National Music Publishers Association (NMPA) ha appoggiato l’appello, chiedendo che l’indagine contempli anche l'approccio di TikTok al diritto d'autore musicale.

In una lettera la NMPA ha affermato:

“Oltre alle importanti preoccupazioni sulla censura, sembra che TikTok abbia costantemente violato la legge sul copyright degli Stati Uniti e i diritti degli autori e degli editori di musica. Molti video caricati su TikTok incorporano opere musicali che non sono state autorizzate e per le quali i proprietari dei diritti d'autore non vengono pagati. Mentre alcuni editori sono stati in grado di negoziare con TikTok per concedere in licenza i propri cataloghi, gran parte del nostro settore non ha stipulato accordi, il che significa che numerose opere continuano a essere utilizzate illegalmente, mentre la popolarità della piattaforma cresce in maniera esponenziale”.