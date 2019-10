Concerti, Kiefer Sutherland: una data a Milano a febbraio

Il cantautore e attore americano - figlio di Donald Sutherland, conosciuto dal grande pubblico italiano per aver prestato il volto al protagonista della fortunata serie televisiva “24” - ha annunciato che il prossimo 9 febbraio sarà in concerto al Fabrique di Milano. I biglietti per l’unica data live italiana di Kiefer Sutherland - che ha pubblicato il suo secondo album “Reckless & Me" lo scorso aprile - saranno in vendita a breve su Ticketone.

Ecco il singolo estratto dall'ideale seguito di "Down in a hole" del 2016: