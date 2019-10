Emis Killa firma con Sony (che annuncia nuove uscite per Fedez, Maneskin, Bersani e Subsonica)

Ieri sera si è svolto all'Alcatraz di Milano, l'"upfront" di SonyMusic, ovvero la presentazione a stampa, partner e investitori dei risultati e dei prossimi progetti della major. Sul palco, il presidente Andrea Rosi ha annunciato di stare finalizzando un contratto discografico con Emis Killa: il rapper lombardo ha finora pubblicato quattro dischi, tutti con Carosello - l'ultimo dei quali è "Supereroe", uscito nel 2018, e in una "Bat edition" espansa nel 2019.

Rosi ha anche mostrato una demo del servizio "Cash out", un'app che permette agli artisti di verificare in tempo reale gli andamenti della propria musica sulle varie piattaforme e venire pagati una volta al mese.

Inoltre, è stato mostrato un video con alcune delle prossime uscite della major. Tra queste, alcune prossime e già note altre invece annunciate per la prima volta: il ritorno sulle scene di Samuele Bersani (presente in sala), nuove pubblicazioni per Subsonica, Maneskin e Fedez (che aveva annunciato una pausa della musica dopo la fine del tour, ad aprile), Biagio Antonacci, Marco Masini, Baby K, Francesca Michielin. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli: né date né tipologie delle pubblicazioni.

La serata si è chiusa con un dj set di Takagi e Ketra, raggiunti sul palco dagli artisti con cui hanno collaborato in questi anni: Baby K, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Lorenzo Fragola, J-AX e altri.