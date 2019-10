Beck, l’album ‘Hyperspace’ esce a novembre. Ecco la tracklist e due singoli

Il cantautore di Los Angeles ha pubblicato due nuovi singoli, “Hyperlife” e “Uneventful days”, estratti dal suo nuovo album “Hyperspace” atteso sui mercati il prossimo 22 novembre.

Beck ha annunciato l’uscita dell’ideale seguito di “Colors” del 2017 la scorsa primavera e ha pubblicato la canzone “Saw lightning”, incisa con Pharrell Williams - di cui ha presentato poi una versione in chiave blues.

Il cantautore californiano ha raccontato, a margine di un’intervista con la rivista britannica New Musical Express:

“Avevo qualcosa di pronto dopo il tour in supporto a ‘Colors’ e volevo davvero cogliere l’attimo con questo progetto. C’è stato un periodo in cui Pharrell era davvero impegnato e si è aperta l’occasione e ci sono stato. Inizialmente doveva essere un singolo o un EP, ma penso che siamo rimasti entrambi sorpresi quando abbiamo realizzato questo lavoro.”

Beck ha poi aggiunto: “Ho cercato davvero di essere meno ambizioso su queste canzoni. Pharrell è un maestro minimalista a differenza mia che in produzione sono un massimalista: sono noto per aver 140 tracce di cose che cercano di convivere e combattere per essere ascoltate contemporaneamente. Ho davvero provato a mettermi in riga per rendere questo lavoro il più semplice possibile."

Il quattordicesimo album del cantautore sarà anche il disco con il maggior numero di collaborazioni: anche Chris Martin dei Coldplay - da cui si attendono notizie ufficiali circa la loro nuova prova sulla lunga distanza, dopo diverse indiscrezioni circolate nei giorni scorsi - figurerà tra gli artisti ospiti che hanno lavorato in studio di registrazione con Beck. Oltre al frontman della band londinese, che ha dato il suo contributo nella canzone “Stratosphere”, Sky Ferreira ha collaborato con il cantautore di Los Angeles cantando la voce di sottofondo in “Die Waiting”.

Ecco i due nuovi singoli estratti da “Hyperspace” e di seguito la tracklist:

1. Hyperlife

2. Uneventful Days

3. Saw Lightning

4. Die Waiting

5. Chemical

6. See Through

7. Hyperspace

8. Stratosphere

9. Dark Places

10. Star

11. Everlasting Nothing