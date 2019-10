Milano, c'è chi non vuole i concerti al nuovo stadio

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi per esprimere un parere in merito al progetto presentato da Inter e Milan per la costruzione di un nuovo stadio nel capoluogo lombardo. Il documento, scaricabile a questo indirizzo, raccoglie i giudizi di tutti i soggetti interessati al processo di trasformazione urbanistica che la costruzione della nuova struttura - ideale erede dello storico Meazza di San Siro - andrebbe a implicare. Tra i contributi messi a verbale c'è anche quello di ATS, l’Agenzia di Tutela della Salute della città metropolitana di Milano, che al primo punto del proprio intervento, scrive:

"Al fine di prevenire criticità relative all'inquinamento acustico è auspicabile che l'utilizzo del nuovo stadio di Milano sia indirizzato prioritariamente ad avvenimenti a carattere sportivo"

Il parere espresso da ATS non porterà necessariamente la società che sarà chiamata a gestire l'ipotetica nuova struttura a chiudere le porte dello stadio ai grandi eventi musicali. Come si legge nello stesso verbale qualche pagina dopo, l'Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio della Direzione Transizione Ambientale Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, nei propri rilievi al progetto presentato per il successore del Meazza, specifica: