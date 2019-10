X Factor, questa sera gli home visit: ecco cosa succede

Questa sera, 17 ottobre, alle ore 21.15 andranno in onda su SkyUno le Home Visit: l’ultimo appuntamento dedicato alle selezioni dei concorrenti che parteciperanno ai live del talent. La puntata andrà in replica domani sera su TV8, in chiaro, per chi non ha l'abbonamento a Sky.

La fase finale delle selezioni vedrà i quattro giudici impegnati a scegliere quali saranno i tre componenti della propria categoria tra i 20 potenziali concorrenti che sono arrivati all’ultima selezione prima dei live.

A Berlino - in quattro location diverse sparse per la città - Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta saranno aiutati da Alessandro Cattelan per compiere la loro ultima scelta; dall’altra parte, gli aspiranti concorrenti si esibiranno in un brano scelto davanti alla giuria e a un vero pubblico che assiste alle Home Visit per la prima volta

Gli Under Uomini di Malika (Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti - Nuela, Daniel Acerboni, Davide Rossi) si giocano il tutto e per tutto al Delphi, una delle roccaforti del cinema muto e oggi posto al centro della cultura del paese; Sfera Ebbasta ha riunito le proprie Under Donne (Giordana Petralia, Miriam Rouass - Maryam, Silvia Cesana - Sissi, Sofia Tornambene - Kimono e Beatrice Giliberti) al Flux Club, un vero e proprio club underground. Gli Over di Mara Maionchi (Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro) suoneranno, invece, su uno dei punti di Berlino e i Gruppi di Samuel (Kyber, i K_Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards) si esibiranno al S036, un locale storico dove si sono esibiti grandi artisti del calibro di David Bowie e Iggy Pop.

A smorzare la tensione l'arrivo di un'ospite inatteso: la cantautrice LP, che ha appena pubblicato il nuovo singolo "Shaken", il terzo tratto dall'ultimo album "Heart to Mouth". L'artista statunitense improvviserà una piccola performance live dei suoi maggiori successi, che catturerà l'attenzione dei concorrenti.