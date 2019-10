Esce 'Have a Cigar', il libro dell'ex manager dei Pink Floyd

Quando l'impresario musicale Bryan Morrison morì all'età di 66 anni nel 2008, dopo due anni in coma a seguito di un incidente occorsogli giocando a polo, lasciò un libro di memorie inedito. Come editore musicale, manager e agente, Morrison aveva rappresentato, tra gli altri, Pretty Things, Pink Floyd, T. Rex, Jam e Wham!.

In questo libro intitolato 'Have a Cigar', Morrison rivela i perché di alcune storie del rock, come quella di quando Syd Barrett dei Pink Floyd si morse il dito fino all'osso o dei Pretty Things che furono banditi a vita dalla Nuova Zelanda. Racconta anche di come i Jam salutarono il successo negli Stati Uniti, delle minacce di morte ricevute quando Robin Gibb lasciò i Bee Gees e della volta che firmò un accordo con George Michael e Andrew Ridgeley.