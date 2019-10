Gerard Way parla dei My Chemical Romance

L’ex leader dei My Chemical Romance Gerard Way ha parlato al Comic-Con di Los Angeles di come la band separatasi nel 2013 si sia formata come ‘terapia’ dopo gli attacchi alle torri gemelle di New York dell'11 settembre del 2001.

Questo è quello che ha detto Way:

“Arriva l’11 settembre, riprendo in mano la chitarra e scrivo "Skylines And Turnstiles", poi chiamai Otter (Matt Pellissier, il batterista) e poi ho chiamato Ray (Toro, il chitarrista) e con Mikey (Way, il bassista) abbiamo costruito questa cosa. È diventata la mia terapia per il disturbo da stress post traumatico che tutti avevamo sperimentato dall'11 settembre in poi, per elaborarlo”.

Way ha anche rivelato di come Nick Cave all’inizio li abbia influenzati:

"Noi provavamo a prendere qualcosa da tutto ciò che amavamo. Mi piaceva davvero Nick Cave ed era un narratore e all'epoca non c'era molta narrazione nella musica rock, si parlava principalmente di relazioni e cose da fidanzatini. Riguardava le relazioni, ma nessuno faceva davvero roba concettuale o raccontava storie... Il pop-punk riguardava le esperienze del liceo, storielle. Volevo costruire dei mondi con la musica ed è quello che abbiamo iniziato a fare insieme”.

Negli ultimi tempi sono girate alcune voci secondo cui i My Chemical Romance stanno valutando di rimettersi insieme, ma sia Way che il chitarrista Frank Iero hanno smentito queste illazioni.