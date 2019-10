Sony 360 Reality Audio verrà lanciato in partnership con quattro servizi di streaming

Sony ha rivelato qualche dettaglio in più riguardo il formato 360 Reality Audio che annunciò a inizio anno. Verso la fine dell’autunno, saranno disponibili circa 1.000 brani tramite quattro partner di streaming: Amazon Music HD, Deezer, Tidal e Nugs·net. Tutte e tre le major discografiche stanno collaborando insieme a Sony per fornire contenuti, sebbene il numero dei brani a disposizione per il lancio sia molto contenuto, per usare un eufemismo, a confronto del catalogo disponibile in streaming.

Un altro dettaglio fornito è che 360 Reality Audio "richiederà un abbonamento a pagamento su tutti i servizi di streaming". Anche Live Nation è partner della iniziativa ed ha offerto oltre 100 brani registrati dal vivo nei suoi locali. Napster non è presente nell'elenco dei quattro partner di streaming, ma è anch'esso coinvolto in 360 Reality Audio, come riporta una dichiarazione di Sony: “Sony sta collaborando con Napster per un ulteriore espansione dei fornitori di servizi.”

Con un messaggio su un blog Napster ha confermato che offrirà il formato "il prossimo anno" anziché questo autunno, con gli altri quattro. Non ci sono notizie su quando o, se i due maggiori servizi in abbonamento, Spotify e Apple Music, saranno della partita.