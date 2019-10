Ronnie Wood e la sua dipendenza dall'uso di cocaina

È stato presentato lo scorso 12 ottobre al London Film Festival il documentario sulla vita del chitarrista dei Rolling Stones, "Somebody up there likes me", che - come ha spiegato il regista Mike Figgis - ripercorre sia i momenti più bui che hanno segnato la carriera di Ronnie Wood sia gli interessi extra-musicali dell'artista, come per esempio la pittura.

Sulla sua dipendenza dall’uso di cocaina, la leggenda britannica delle sei corde - sodale di Mick Jagger e Keith Richards, già nelle formazioni di Faces, Small Faces e Jeff Beck Group Describing - ha detto:

"Mi ci sono voluti tre anni per smettere. Adoravo quello schifo. Portavo con me la coca ovunque io andassi. Pensavo che fosse la cosa migliore da fare. Alle feste dicevo a tutti: ‘Provatela’, prendevo un becco di Bunsen, pipe e tutto per fumarla. Tutti mi dicevano ‘Sei completamente fuori’ e io adoravo tutto questo.”

Sulla sua sobrietà Wood ha detto: “È difficile perchè attraversi un periodo in cui sei pulito e pensi ‘Ce l’ho fatta, potrei usare la cocaina ancora solo per una volta’. Ma non puoi. Io sono una persona che si appassiona molto alle cose ed è una cosa positiva per alcuni ambiti come la musica ma è dannoso quando ti accanisci sull’uso di droghe e alcol”.