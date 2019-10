Taylor Swift, ecco alcuni brani di ‘Lover’ eseguiti live. Video

La serie di concerti in onda sull’emittente radiofonica statunitense NPR Music, dal titolo “Tini Desk”, ha ospitato la popstar di “Shake it off” che ha eseguito in acustico alcuni dei suoi brani estratti dall’ultimo album “Lover” (qui la recensione)

Taylor Swift, ospite di Bob Boilen, ha definito il set - in cui ha presentato diverse canzoni come “The man”, “Lover”, “Death by a thousand cuts” e “All too well”, brano estratto dall'album "Red" del 2012:

“È un’occasione per mostrarvi come suonavano le canzoni quando le ho scritte per la prima volta.”

Il video dell'esibizione della cantante statunitense è disponibile sul sito di a questo link.

La cantante di "You need to calm down" - che ha presentato dal vivo due brani della sua ultima prova di studio al Saturday Night Live - ha annunciato lo scorso mese di settembre un tour che la vedrebbe impegnata in una serie di concerti in Europa per i prossimi mesi di giugno e luglio; attualmente non sono previste date anche in Italia.