Primavera Sound, dal 2020 solo biglietti su smartphone

Gli organizzatori del Primavera Sound - il festival che dal 2001 anima l'inizio delle estati di Barcellona e Porto e che dall’anno prossimo debutterà a Los Angeles - hanno annunciato che si sta provvedendo a eliminare i biglietti cartacei e i titoli d’ingresso con la formula “stampa a casa” per l’edizione dell’estate 2020. Dalla prossima estate, quindi, per la rassegna musicale saranno disponibili solo ticket su smartphone.

Per il Primavera Sound - che con questa soluzione diventerebbe il primo grande festival ad adottare il sistema di biglietti solo su cellulare - è un’occasione per arginare il problema del bagarinaggio e della rivendita di titoli d’ingresso sui siti di secondary ticketing.

Gli organizzatori del Festival, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico BBC, hanno fatto sapere di essere al lavoro con Dice per il progetto e la nuova tecnologia da adottare per la vendita dei biglietti. L’app impedirà alle persone di rivendere a terzi i biglietti, ma sarà possibile trasferire i titoli d’ingresso tra dispositivi nel caso in cui, per esempio, si cambia il telefono o si acquista un regalo. Sempre grazie a Dice, i rimborsi potranno essere elaborati direttamente su smartphone tramite l’applicazione, e una lista d’attesa consentirà ai fan di garantirsi i biglietti restituiti per gli eventi sold out.

Solo lo scorso settembre è sfumata l’ipotesi di un Primavera a Londra già dal 2020, ma la prima edizione londinese potrebbe slittare al 2021. Al momento, quindi, risultano confermati i Festival di Barcellona - in programma tra i prossimi 4 e 6 giugno - e a Porto, in Portogallo, tra i prossimi 11 e 12 giugno 2020. Gli unici headliner confermati per ora sono i Pavement, che lo scorso giugno hanno annunciato la reunion in vista del tour che li vedrà di nuovo insieme sul palco, dieci anni dopo.