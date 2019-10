Kelly Clarkson, ecco la cover live di ‘Make you feel my love’ di Bob Dylan. Video

Durante il suo talk show ‘The Kelly Clarkson show’ - che ha debuttato lo scorso 9 settembre, prodotto e distribuito da NBCUniversal Television - la cantautrice statunitense ha duettato con Ben Platt proponendo una versione dal vivo della canzone “Make you feel my love” di Bob Dylan. Il brano è stato scritto, e originariamente interpretato, dal leggendario cantautore di Duluth ed è contenuto nell’album “Time out of mind” del 1997.

Ecco il video dell’esecuzione live di Kelly Clarkson e più avanti il singolo nella sua versione originale - di cui fu proposta la cover anche da Billy Joel, Garth Brooks e Adele, la canzone intepretata da quest'ultima è uscita nel 2008 e inserita nell'album "19":

La voce di ‘Because of you’ ha proposto anche altre cover durante il suo show come “Wrecking ball” di Miley Cyrus, eseguita in acustico. Ecco la clip live: