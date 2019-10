Coldplay: un poster misterioso suggerisce l'uscita del nuovo album?

Dopo che sono state rese note alcune indiscrezioni sul nuovo disco del gruppo di Chris Martin - che potrebbe arrivare già verso la fine di novembre - a San Paolo, in Brasile, è apparso sui muri della stazione della metropolitana Paulista un poster che alcuni membri del fansite Coldplaying hanno definito come una grafica promozionale per il primo disco che pubblicheranno i Coldplay.

Nonostante l’affissione sia stata rimossa dopo poche ore, i fan sono riusciti a immortalare il poster e a diffondere la notizia sul web: l'immagine, ispirata a una vecchia fotografia in bianco e nero, ritrae i componenti della band con i propri strumenti vicino al filosofo tedesco Friedrich Nietzsche e riporta la data del 22 novembre 1919.

Il pubblico di Chris Martin e soci ha imbastito diverse teorie per spiegare questo poster e il motivo per cui sia stato tolto dai muri della stazione; secondo alcuni il cartellone suggerisce una possibile data di uscita del primo album atteso dei Coldaplay, altri un singolo. Inoltre, alcuni membri dello staff - come riporta Coldplaying - sostenogno che la fotografia non doveva essere affissa prima del 17 ottobre, ovvero domani.

Stando alla notizia riportata recentemente dal popolare quotidiano britannico “Daily Star” - la band londinese, oltre a pubblicare l’ideale seguito di “A head full of dreams” (qui la recensione) sul finire del prossimo mese di novembre, presentando con questo nuovo lavoro il lato più sperimentale del gruppo, potrebbe far uscire un’altra nuova prova sulla lunga distanza nel 2020 “più mainstream”.