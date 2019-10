Elton John sul remake di ‘Il Re Leone’: ‘La magia e la gioia si sono perse’

A margine di una recente intervista per la rivista inglese GQ, il musicista di Pinner ha raccontato di aver visto la versione fotorealistica del celebre cartone animato Disney “Il Re Leone” e ha definito il nuovo film uscito lo scorso luglio come “una grande delusione per me”. Elton John - che, compositore ed esecutore delle canzoni per il film d’animazione del 1994, ha collaborato all’adattamento dei brani celebri come “Circle of life” e “Hakuna Matata” per il nuovo lungometraggio - ha detto:

“Hanno rovinato la musica. La musica era parte integrante del film originale ma nel più recente la musica non ha avuto lo stesso impatto. La magia e la gioia si sono perse.”

La voce di “Tiny dancer” ha poi preso in esame l’impatto commerciale della colonna sonora del più recente “Il Re Leone” paragonandolo a quello avuto dall’originale del ’94: ha sottolineato che 25 anni è stato l’album più venduto nel 1994, risultando allóra come il disco musicale che presenta le musiche di un cartone animato più venduto di sempre. Al contrario, ha sostenuto Elton John, la colonna sonora uscita lo scorso 19 luglio - in concomitanza con l’arrivo del film nelle sale cinematografiche statunitense - ha perso rapidamente le posizioni alte delle classifiche nonostante l'enorme successo al botteghino del lungometraggio. Il cantante inglese ha aggiunto in merito: “Vorrei essere stato coinvolto di più ma la visione creative del film e della sua musica era diversa questa volta e non sono stato accolto o trattato con lo stesso livello di rispetto.. Questo mi ha rattristato molto. Sono molto felice che lo spirito giusto della musica vive con il musical “Lion King”.

Elton John ha recentemente pubblicato la sua autobiografia dal titolo “Me” in cui racconta la sua vita riportando episodi dei primi anni della sua carriera artistica come quella volta che infastidì i Rolling Stones sul palco, di quando fu a 24 ore dalla morte e quando riscrisse il testo di "Imagine" di John Lennon.