Guns N' Roses: il video di ‘Sweet child o' mine’ supera il miliardo di visualizzazioni

La clip che accompagna la celebre canzone della band di Slash e Axl Rose “Sweet Child O' Mine” ha totalizzato 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, diventando così il primo video musicale degli anni Ottanta a raggiungere tale numero di views.

I Guns N' Roses debuttarono su MTV nel 1987 con “Welcome to the Jungle” ma è stata proprio il singolo pubblicato il 17 agosto 1988 a portare il gruppo all'apice del successo - raggiungendo anche la vetta della Billboard Hot 100 nel 1988. Non è il primo traguardo importante per un video della band statunitense: "November Rain" nel 2018 è stato il primo video musicale degli anni Novanta ad aver superato il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma californiana - e attualmente conta oltre 1 miliardo e 400 mila di views.

Su Twitter sia il profilo ufficiale dei Guns N' Roses che quello di YouTube celebrano il miliardo di visualizzazioni raggiunte da “Sweet child o' mine”:

