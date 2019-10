Adam Lambert: guarda il video live di ‘Closer to you’

Il già concorrente di “American Idol” - impegnato in tour con Brian May e Roger Taylor nel “Rhapsody Tour” - ha pubblicato il video con l’esecuzione dal vivo di “Closer to you”. Il singolo è estratto dal disco di Adam Lambert, uscito lo scorso 27 settembre, “Velvet: Side A” - prima parte dell’album doppio che sarà completato con la pubblicazione di “Velver: Side B”, in arrivo sui mercati i prossimi mesi.

Ecco la clip con dal vivo del brano contenuto nell’ideale seguito di “The Original high” del 2015.

I Queen con Adam Lambert saranno in Italia il prossimo 24 maggio per il tour europeo che propone dal vivo alcuni dei brani più noti del repertorio della band un tempo guidata da Freddie Mercury.