Taylor Hawkins: esce il nuovo album del batterista dei Foo Fighters. E c'è Dave Grohl

Taylor Hawkins, noto ai più per essere il batterista dei Foo Fighters, annuncia un nuovo album solista. "Get the money", questo il titolo del disco, uscirà il prossimo 8 novembre e contiene collaborazioni con star del rock internazionale: tra gli ospiti c'è anche Dave Grohl, leader della band di Seattle.

Altro membro dei Foo Fighters presente nel disco di Hawkins è il chitarrista Pat Smear. Completano la lista degli ospiti il batterista dei Queen Roger Taylor, Joe Walsh, Duff McKagan dei Guns N'Roses, il vocalist degli Yes Jon Davison, Chrissie Hynde, Nancy Wilson, Perry Farrell dei Jane's Addiction e LeeAnn Rimes.

"Get the money" arriva a distanza di tre anni dall'ultimo lavoro solista di Taylor Hawkins, l'ep "KOTA". Di seguito è possibile ascoltare un'anteprima del disco (più sotto, copertina e tracklist):

01. Crossed the Line (featuring Dave Grohl, Jon Davison)02. Don’t Look At Me That Way (featuring Duff McKagan, Nancy Wilson)03. You’re No Good at Life No More (featuring Dave Grohl)04. I Really Blew It (featuring Dave Grohl, Perry Farrell)05. Queen Of The Clowns (featuring Mark King)06. Get the Money (featuring Joe Walsh, Chrissie Hynde, Duff McKagan)07. C U in Hell (featuring LeAnn Rimes)08. Middle Child (featuring Dave Grohl)09. Kiss the Ring10. Shapes Of Things (featuring Roger Taylor, Pat Smear)