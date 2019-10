Renato Zero diventa Piumato Zero nel nuovo numero di Topolino

Alla lista dei cantanti italiani topolinizzati o paperinizzati nella celebre testata a fumetti dedicata a Mickey Mouse e ai suoi amici si aggiunge anche il nome di Renato Zero. La copertina del nuovo numero di "Topolino", in edicola da domani, mercoledì 16 ottobre, è dedicata proprio al Re dei Sorcini, che per l'occasione diventa Piumato Zero, protagonista di alcune tavole disegnate dal fumettista Alessandro Perina.

Tra i cantanti italiani che in passato sono stati omaggiati da "Topolino" ci sono anche Ligabue, Tiziano Ferro, Mina, Jovanotti, Ghali, Vasco Rossi e i Pooh.

Diventano tre, intanto, i concerti a Milano per il nuovo tour di Renato Zero, legato all'album "Zero il folle": agli appuntamenti dell'11 e del 12 gennaio si aggiunge un'altra data, in programma per il 14 gennaio sempre al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di domani, mercoledì 16 ottobre.