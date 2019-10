Nick Drake, il trailer di ‘Songs in a conversation’ di Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini: ci sono anche Manuel Agnelli, Niccolò Fabi e altri ospiti

È stato diffuso il trailer di “Nick Drake - Songs in a conversation”, il documentario, dedicato a Nick Drake, del violinista degli Afterhours Rodrigo D'Erasmo e di Roberto Angelini che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 22 ottobre prossimo. Diretto da Giorgio Testi, “Songs in a conversation” vede la partecipazione di diversi altri artisti, come Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, il leader degli Zen Circus Andrea Appino e molti altri. Insieme ad alcuni di questi ospiti Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini metteranno in scena un set acustico una volta terminata la proiezione della pellicola.

“Io e Roberto Angelini abbiamo fatto un viaggio questa estate a coronamento di una passione per la musica di Nick Drake che ci ha fatto incontrare quasi 15 anni or sono e decidere di iniziare a fare musica assieme”, ha dichiarato D’Erasmo, proseguendo: “Quella passione è rimasta viva e abbiamo voluto racchiuderla in un film, per la regia di Giorgio Testi, che presenteremo con grande orgoglio alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 22 ottobre”.

L’omaggio in musica dei due artisti a Nick Drake ha trovato spazio, la scorsa estate, anche nel locale milanese Germi, dove D’Erasmo e Angelini si sono esibiti nello spettacolo, in ricordo della voce di “Fly”, “Way to Blue”.