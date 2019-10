David Bowie voleva interpretare Rorschach in ‘Watchmen’

All’interno di una delle puntate di questa settimana del programma della BBC “Paperback Writers: Graphic Content” Alan Moore, co-creatore del fumetto “Watchmen” insieme a Dave Gibbons, ha raccontato che David Bowie aveva chiesto al regista Terry Gilliam di poter essere lui a interpretare, nella resa cinematografica del comic, il personaggio di Rorschach. “Ricordo che quando Terry Gilliam avrebbe dovuto mettersi al lavoro su "Watchmen" negli anni Ottanta mi ha detto che aveva ricevuto diverse chiamate da David Bowie che gli chiedeva di interpretare il personaggio di Rorschach”, ha raccontato Moore. Niente da fare, però, perché la parte è andata a Jackie Earle Haley nell’adattamento per il grande schermo di Zack Snyder del 2009, con J.R. Killigrew che in una scena veste i panni del cantautore britannico in persona.

Le incursioni della voce di “Changes” nel mondo del cinema sono state numerose: Bowie ha recitato in varie pellicole, che vanno a “The Man Who Fell to Earth” a “Labyrinth”, da “Zoolander” a “The Prestige”. L’ultima apparizione dell’artista in un film è stato un breve cameo in “Bandslam” nel 2009.

Il prossimo 15 novembre approderà tra gli scaffali dei negozi di dischi il cofanetto "David Bowie Conversation Piece", dedicato agli anni 1968 e 1969, con demo inediti, esecuzioni dal vivo e molto altro materiale legato a quel particolare biennio della carriera artistica di Bowie.