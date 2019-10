Concerti, Avril Lavigne: una data a Milano a marzo

Avril Lavigne si esibirà il prossimo 16 marzo sul palco del Fabrique di Milano. La data, l’unica nella Penisola, sarà la prima della branca europea del "Head Above Water World Tour” della voce di “Complicated”. L’artista, reduce dai concerti negli Stati Uniti del tour, ha così commentato, in una nota, l’approdo nel Vecchio Continente:

Mi sono divertita tantissimo durante il tour negli Stati Uniti! Non posso credere che sia già finito! Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia inimmaginabile per cui sono felicissima di annunciare che porterò "Head Above Water Tour" in giro per il mondo il prossimo anno in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico.

I biglietti per il concerto del 16 marzo saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 9:00 di venerdì 18 ottobre. In Europa verranno devoluti 2,00€ da ogni biglietto alla Avril Lavigne Foundation, che si occupa di supportare e aiutare le persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute.

“Head Above Water” è l’ultimo capitolo discografico, pubblicato quest’anno, della cantante canadese, ideale seguito del precedente “Avril Lavigne”. Dal disco sono stati estratti i singoli "Head Above Water", "Tell Me It's Over", "Dumb Blonde" e "I Fell in Love with the Devil".