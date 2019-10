Peter Frampton chiude il tour d’addio con un pezzo dei Beatles

Niente classiconi della discografia di Peter Frampton come "Show Me the Way" o "Do You Feel Like We Do": il polistrumentista britannico ha concluso il suo tour d’addio alle scene, il “Peter Frampton Finale - The Farewell Tour”, iniziato lo scorso mese di giugno, con "While My Guitar Gently Weeps" – presente anche in “Now” del 2003 - dei Beatles, scritta da George Harrison e parte del cosiddetto "White Album". Qui sotto trovate il video dell’esecuzione del brano, portato in scena al californiano Concord Pavilion lo scorso sabato:

Per quanto riguarda il resto della scaletta, l’artista ha dato il via alle danze proponendo al pubblico un excursus nel suo terzo album solista, per poi passare a brani più familiari ai fan di Frampton, come "Lines on My Face" e "Baby, I Love Your Way", includendo anche alcune cover come, tra le altre, "Black Hole Sun" dei Soundgarden, un paio di pezzi di Freddie King e "I Don't Need No Doctor" di Ray Charles.

La serie di concerti, tutti in Nord America, del “Peter Frampton Finale - The Farewell Tour” sono stati l’ultima occasione per vedere il musicista, classe 1950, all’opera sul palco. Nei mesi scorsi Frampton aveva spiegato che la ragione di tale scelta è dovuta a una malattia neurodegenerativa, nota come IBM, che con il tempo potrebbe creare sempre più difficoltà all’artista, rischiando di compromettere la sua attività di musicista, specie dal vivo.

Ecco la setlist completa dell’ultimo concerto di Frampton:

"Baby (Somethin's Happening)"

"Lying"

"Lines on My Face"

"Show Me the Way"

"The Lodger"

"Georgia (On My Mind)" (Hoagy Carmichael)

"Me and My Guitar" (Freddie King)

"Same Old Blues" (Freddie King)

"Breaking All the Rules"

"Black Hole Sun" (Soundgarden)

"(I'll Give You) Money"

"Baby, I Love Your Way"

"Do You Feel Like We Do"

Bis:

"Four Day Creep" (Ida Cox)

"I Don't Need No Doctor" (Ray Charles)

"While My Guitar Gently Weeps" (The Beatles)