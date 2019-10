Katy Perry, nuovo singolo: esce questa settimana

A sorpresa, Katy Perry torna con un nuovo singolo. Uscirà questa settimana, più precisamente mercoledì 16 ottobre: si intitola "Harleys in Hawaii" e la popstar lo ha annunciato via social, pubblicando anche la copertina del brano. La canzone arriva dopo "Never really over" e "Small talk": le tre anticipazioni dovrebbero preludere ad un album, la cui data d'uscita non è stata però ancora resa nota.

Katy Perry non pubblica un nuovo disco da più di due anni. L'ultima fatica discografica della cantante, salita alla ribalta nel 2008 grazie alle hit "I kissed a girl" e "Hot n cold", è l'album "Witness", uscito nel 2017. Nel corso della sua carriera - se non si considera l'album d'esordio del 2001, pubblicato con il suo vero nome, Katy Hudson, e quando la cantante faceva musica cristiana - Katy Perry ha consegnato al mercato quattro album in studio: "One of the boys" del 2008, "Teenage dream" del 2010, "Prism" del 2013 e il già citato "Witness".