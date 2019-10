Da Fossati ai Tame Impala: Delmoro e la sua passione per i vinili. Video

Mattia Del Moro è un giovane architetto prestato al mondo della musica. Il suo è un pop d'autore fatto di incroci tra il moderno e il contemporaneo. Un incontro tra l'Italia migliore degli anni '80 (dal pop alla italo-disco) e l'eleganza tutta francese di artisti come Phoenix e Sébastien Tellier, che ha assorbito durante i suoi viaggi in giro per l'Europa. Il suo nuovo album si intitola "Balìa": il cantautore - friulano, classe 1985 - ci ha raccontato le influenze alla base del disco in questa video intervista, girata dentro uno storico negozio di dischi di Roma, la Discoteca Laziale. "Molte delle cose che caratterizzano il suono delle mie canzoni vengono dai vinili che vi mostro", dice, "ascolto tanta musica e cerco di mettere dentro ai miei pezzi tutto ciò che amo, in modo libero e senza essere troppo filologico".