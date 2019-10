I Queen non ci stanno e accusano Donald Trump: 'Violazione di copyright'

I Queen hanno accusato Donald Trump di violazione di copyright. È successo dopo che il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale un video contenente alcuni secondi di "We will rock you", una delle canzoni più celebri tra tutte quelle incise dalla rock band britannica. Non solo il gruppo ha segnalato il video, dal momento che l'utilizzo della canzone non era stato autorizzato - ora la clip non è più disponibile: "Questo contenuto è stato disabilitano in seguito a una segnalazione da parte del titolare del copyright", si legge - ma, come ha riferito un portavoce di Brian May e soci, ha anche avviato un procedimento per impedire a Donald Trump di utilizzare in futuro altri brani dei Queen.

Già nel 2016, in piena campagna per le presidenziali americane, Brian May e compagni dichiararono guerra a Trump dopo che il magnate aveva utilizzato canzoni dei Queen per i suoi comizi. Sony/ATV Music Publishing, società editoriale che si occupa del catalogo della band, fu pure costretta a diffondere un comunicato ufficiale, mentre i Queen sui social prendevano le distanze da Trump.