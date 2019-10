Roma Film Festival 2019, NUOVOIMAIE c'è

Prenderà via domani, giovedì 17 ottobre, la quattordicesima edizione del Roma Film Festival, rassegna dedicata alla settima arte che anche quest'anno richiamerà nella capitale una nutrita schiera di personalità legate al grande schermo e che, come per le recenti edizioni, vedrà la partecipazione diretta e attiva di NUOVOIMAIE: l'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori, infatti, sarà presente all'Auditorium Parco della Musica di Roma - la location principale del festival - con NUOVOIMAIE InConTra, spazio presso il quale gli artisti potranno incontrare lo staff dell'Istituto per essere informati sui bandi e sulle attività in corso.

La manifestazione, che si concluderà il 27 ottobre, oltre alle pellicole inserite nel novero della selezione ufficiale - tra le altre, "The Irishman" di Martin Scorsese, "Downton Abbey" di Michael Engler, "Hustlers" di Lorene Scafaria,"Pavarotti" di Ron Howard e "Western Stars", il film documentario codiretto dallo stesso Bruce Springsteen incentrato sul suo più recente album in studio - vedrà il suo programma articolarsi in diverse sotto-sezioni, come gli Incontri Ravvicinati, che vedrà attori come Bill Murray (premio alla carriera del RFF14), Viola Davis e Fanny Ardant, registi come Ethan Cohen e scrittori come Bret Easton Ellis incontrare il pubblico, o le retrospettive, quest'anno dedicate a Max Ophüls e Kore'eda Hirokazu.

La sezione Omaggi e Restauri vedrà tornare su grande schermo pellicole fondamentali nella storia del cinema italiano e internazionale come - tra gli altri - "Ludwig" di Luchino Visconti, "Kapò" di Gillo Pontercorvo e "Fellini Satyricon" di Federico Fellini, mentre tra gli eventi speciali che andranno ad arricchire il programma del festival si segnalano lo showcase di Roberto Angelini, con Rodrigo d’Erasmo e Manuel Agnelli degli Afterhours a margine della proeizione del documentario "Nick Drake - Songs in a Conversation", la mostra "Cecchi Gori. Una famiglia italia", in programma al foyer della Sala Sinpoli dell'Auditorium Parco della Musica, la personale di Altan "Pimpa, Cipputi e altri pensatori" (al Maxxi di via Guido Reni), le serate (previste alla Casa del Jazz tra il 12 e il 23 ottobre) "Il magico accordo: cinema e jazz", alla quale prenderanno parte artisti di spicco come Danilo Rea, Stefano Di Battista, Fabio Zeppetella e Roberto Tarenzi, e il convegno "Direttiva Copyright, obiettivo 2020", incontro organizzato da NUOVOIMAIE in collaborazione con la LUISS Business School incentrato sul recepimento da parte dell'Italia della nuova direttiva sul diritto d'autore emanata dal parlamento europeo lo scorso anno al quale prenderanno parte esponenti del mondo politico, istituzionale e i maggiori rappresentanti della filiera dell’industria audiovisiva.

Leggi qui le puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE.