“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Stag

Gli Stag nascono da un progetto solista di Marco Guazzone. Il primo album "L'Atlante Dei Pensieri" esce nel 2012, seguito nel 2013 da "Live al Piper Club". Nel 2017 esce il secondo album, "Verso Le Meraviglie". Guazzone è, inoltre, co-autore della versione del singolo "Perfect" di Ed Sheeran dove il cantautore inglese duetta con Andrea Bocelli.

Relativamente al brano vincitore, gli Stag dichiarano:

"Kairòs" è una parola che in greco antico significa "il momento opportuno" e rappresenta il tempo qualitativo in contrapposizione al tempo quantitativo e cronologico espresso dalla parola "chronos". E' molto speciale che questo nostro brano sia stato scelto da Alitalia e Rockol per suonare tra le nuvole, laddove sembra essere sospesi nel tempo e nello spazio e ci si connette in maniera profonda con i proprio pensieri.

Il profilo completo degli Stag è disponibile qui.