“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Alberto Parziale/DJ iguana the Cooker

Alberto Parziale aka Dj Iguana The Cooker ha suonato in locali come il Buddha Bar di Parigi, Londra e Praga, in discoteche come il Ministry of Sound di Londra e lo Shine di Cracovia; in Music Clubs come il Maddox, il The End di Londra e l'Electric Ballroom-Brixton. Si è inoltre esibito alle Olimpiadi di Londra 2012, unico DJ italiano.

Il profilo completo di Alberto Parziale aka Dj Iguana The Cooker è disponibile qui.