I Bring Me The Horizon lanciano una nuova linea di merchandise personalizzato (grazie a Spotify)

I Bring Me The Horizon hanno lanciato la propria linea di merchandise personalizzato grazie al quale i fan saranno in grado di realizzare esemplari unici di t-shirt e altri articoli in base alle preferenze d'ascolto registrate da Spotify: la band di Sheffield - grazie alla collaborazione di RCA Records UK, Sony Music UK e dell'agenzia creativa Phantom - ha lanciato il sito amoincolour.com, sul quale tutti gli iscritti a Spotify , accendendo con le proprie credenziali registrate sulla piattaforma di streaming svedese, vedranno i sei brani più ascoltati del gruppo trasformarsi - per mezzo di un sistema di intelligenza artificiale elaborato da Echo Nest - trasformarsi in artwork personalizzati trasferibili sugli articoli disponibili sullo store online. I fan non iscritti a Spotify potranno in ogni caso avviare il processo creativo indicando manualmente i propri sei brani preferiti.

Il gruppo si è esibito per l'ultima volta in Italia lo scorso 19 luglio presso la rassegna Bologna Sonic Park, all'Arena Parco Nord. nel capoluogo emiliano.