Cosmo nudo allo Spring Attitude di Roma

Ospite con il suo collettivo Ivreatronic insieme a Myss Keta, Giorgio Poi, Massimo Pericolo, Rancore, Venerus, Altarboy e diversi altri artisti, Cosmo si è spogliato sul palcoscenico del Molinari Stage del MAXXI di Roma, dove si è tenuta – oltre che all’Ex Caserma Guido Reni - l’edizione 2019 del Festival di Musica Elettronica e Contemporanea Spring Attitude. BitchyX.it ha condiviso il video che mostra la voce di “Sei la mia città” tirarsi giù pantaloni e mutande:

Questi sono invece alcuni commenti degli utenti sui social:

O allo #SpringAttitude #Cosmo si è uscito il pisello fuori o mi hanno messo una droghissima nella Coca-Cola — Mario Crocetta (@crutz8) October 13, 2019

Non è perché lo ha fatto vedere a tutti, sai che trasgre signora mia, è che sembrava una Sara Tommasi dei tempi bui qualsiasi. Sta bene sì? #Cosmo non mi fare soffrire ti prego. — Peciolino (@Uomomagnetico) October 14, 2019

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, già frontman dei Drink to Me, è impegnato in parallelo tanto sul fronte solista quanto con il collettivo di DJ Ivreatronic, ai cui componenti spesso Cosmo affida l’apertura dei concerti dei suoi tour. L’ultimo album d’inediti dell’artista d’Ivrea, “Cosmotronic”, risale allo scorso anno.