Springsteen in studio a novembre (e "Western Stars" arriva alla festa del cinema di Roma)

Weekend europeo per il Boss: ma questa volta non è stata una vacanza (come quella in Liguria con Spielberg poche settimane fa): Springsteen era al London Film Festival a presentare la versione cinematografica di "Western stars", da lui diretta assieme a Thom Zimny e in arrivo a fine mese. Il disco "Western stars - songs from the movie" - versione live de dell’ultima prova di studio uscita lo scorso giugno - arriverà il 25 ottobre,

Alla presentazione del film, Springsteen ha dichiarato che non intende riprendere il ruolo da regista: "Penso che tutte queste cose che ho fatto ultimamente siano una tantum. Non scriverò un altro libro, non farò un altro spettacolo o farò un altro film. Farò comunque un tour con la E Street Band: torna sempre, ci potete contare".

Un dettaglio ancora più interessante è emerso dalla partecipazione al programma TV "Graham Norton Show": Springsteen ha dichiarato che i piani per la E Street Band sono di entrare in studio a novembre - la dichiarazione è stata poi tagliata dalla messa in onda, ma ripresa sui social da diverse persone presenti alla registrazione. Il che fa preludere ad un disco nel 2020, prima dell'agognato tour in estate.

Prima ancora, però, c'è "Western Stars", il film: sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, il 24 ottobre. Sarà proiettato sia per la stampa che per il pubblico, con una replica il 27. I biglietti si possono comprare sul sito della manifestazione - che però non menziona la presenza di Springsteen tra gli ospiti d'onore della manifestazione