Kanye West, ‘Jesus Is King’ esce il 25 ottobre: sarà la volta buona?

Non più il 29 settembre bensì il 25 ottobre: il nuovo album di Kanye West, “Jesus Is King”, ha una nuova data d’uscita, dopo che nemmeno la data dello scorso 29 settembre – che andava a sua volta a sostituire il 27 settembre, quando il disco era atteso sul mercato - è stata rispettata. A rendere noto il nuovo appuntamento con i mercati dell’ideale seguito di “Ye” è stato lo stesso rapper e produttore nel corso del suo evento “Jesus Is King: A Kanye West Experience” dello scorso weekend alla Washington University e la notizia è stata poi ripresa da Forbes. In occasione dei diversi spostamenti Kanye West ha sempre motivato i ritardi dell’album spiegando che lo stava “rendendo migliore per tutti voi”.

Per quanto anche alla data del 25 ottobre manchi ufficialità è plausibile che l’artista di Atlanta lo pubblichi davvero quel giorno, considerando che è lo stesso in cui uscirà il film, con lo stesso titolo dell’album, di Kanye Omari West, che porterà sul grande schermo la messa della domenica del rapper, il "Sunday service" che da qualche mese l’artista propone ai suoi fan rielaborando in chiave gospel la sua musica.