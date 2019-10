Freddie Mercury, guarda il nuovo lyric video di ‘Love Kills’

“Love Kills”, il primo singolo come solista di Freddie Mercury, uscito nel 1984, ha un nuovo lyric video, animato da Justin Moon e ispirato allo Studio 54 e alla disco degli anni Ottanta. La versione del brano è quella, con un nuovo mix dell’audio, contenuta nel boxset “Freddie Mercury Never Boring” uscito lo scorso 11 ottobre.

“Love Kills” è apparsa per la prima volta nella colonna sonora della versione restaurata a opera di Giorgio Moroder del film del 1927 “Metropolis” e, anche se pubblicata come canzone solista di Freddie Mercury, coinvolge tutti e quattro i componenti dei Queen.

Il mese scorso è stato diffuso un altro video inedito del repertorio solista del compianto leader dei Queen, una nuova clip di "Love Me Like There’s No Tomorrow", realizzata in collaborazione con il Mercury Phoenix Trust - Fighting AIDS Worldwide, fondazione impegnata nella lotta contro l’HIV, intitolata alla voce di “Bohemian Rhapsody”. Potete guardarlo qui.