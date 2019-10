Red Hot Chili Peppers: esibizione per pochissimi a Los Angeles. Video

Da una folla oceanica come quella che meno di dieci giorni fa ha preso d'assalto il Parque Olímpico di Rio de Janeiro, in Brasile, per l'esibizione dei Red Hot Chili Peppers sul palco del Rock in Rio, a un ristrettissimo gruppo di persone: la band di "Californication" ieri sera, sabato 12 ottobre, si è esibita a Hollywood Hills, quartiere residenziale di Los Angeles (lì vivono Christina Aguilera, Ben Affleck, Kevin Costner, Billy Idol, Justin Timberlake, Quentin Tarantino e anche Joaquin Phoenix, il protagonista di "Joker", il film tutto dedicato al celebre nemico di Batman che sta riscuotendo ampi successi in tutto il mondo). Non un concerto per chiunque, ma un evento per pochi invitati. Lo hanno organizzato gli attivisti di Oceana, organizzazione internazionale che si batte per la protezione degli oceani. L'esibizione di Anthony Kiedis e soci è durata appena una quarantina di minuti: giusto il tempo di far ascoltare ai pochi fortunati le loro hit. Ecco un video che riassume alcuni momenti della serata:

Con l'esibizione di qualche giorno fa al Rock in Rio i Red Hot Chili Peppers hanno chiuso il lunghissimo tour legato all'album "The getaway", uscito nel 2016. La band non ha altre date in calendario, attualmente.