Eddie Van Halen malato? Tmz: 'Cancro alla gola, colpa del plettro'

Il sito di gossip e intrattenimento Tmz, noto ai più per essere stato il primo a dare la notizia della morte di Michael Jackson nel 2009, riferisce che Eddie Van Halen si starebbe ancora oggi sottoponendo alle cure per sconfiggere il cancro che gli fu diagnosticato quasi vent'anni fa.

Il chitarrista della band heavy metal statunitense ammise nel 2001 di essere impegnato in una battaglia contro il tumore. Battaglia che, almeno secondo Tmz, il musicista non avrebbe ancora vinto.

Da tempo, infatti, Eddie Van Halen si recherebbe in Germania per le cure contro la malattia: un cancro alla gola che - secondo le fonti del sito - sarebbe stato causato dal vizio del chitarrista di tenere spesso in bocca il plettro metallico della chitarra. Nel 2000, fa sapere ancora Tmz, il musicista sarebbe stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per farsi asportare un terzo della sua lingua.