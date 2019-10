Antonello Venditti: esce l'album dal vivo di 'Sotto il segno dei pesci'

Proseguono i festeggiamenti legati ai quarant'anni di "Sotto il segno dei pesci", l'album simbolo della discografia di Antonello Venditti, il primo lavoro del cantautore romano realizzato all'indomani dello storico addio alla RCA e alla firma con Philips. Dopo la riedizione dello scorso anno, contenente l'inedito "Sfiga", l'album torna ora nei negozi, per la prima volta come disco dal vivo. Uscirà il prossimo 15 novembre "The anniversary tour", registrazione del concerto all'Arena di Verona che nel settembre dello scorso anno ha dato il via alla tournée con la quale Venditti ha celebrato il quarantennale dell'uscita di "Sotto il segno dei pesci".

Il disco sarà disponibile in diversi formati: cd e dvd con la registrazione audio e video del concerto all'Arena di Verona (e tracce bonus) e vinile. A Verona Venditti tornò a condividere il palco con Francesco De Gregori, insieme al quale nel 1972 incise l'album congiunto "Theorius Campus". Insieme duettarono su "Bomba o non bomba", "Sempre e per sempre", "Attila e la stella" e la stessa "Roma Capoccia". Il disco dal vivo segnerà di fatto il ritorno della coppia di "Theorius Campus" su disco, dopo anni.