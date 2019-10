Addio a Manuel Frattini, protagonista dei musical con musiche di Bennato e Pooh

È morto Manuel Frattini, ballerino, cantante e attore teatrale, star del musical italiano. L'artista è scomparso improvvisamente ieri sera, 12 ottobre, a Milano in seguito ad un malore - come riportano le agenzie di stampa - che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile. Aveva 54 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato anche con i Pooh e Edoardo Bennato.

Dal 2003 al 2006 Frattini interpretò il ruolo di Pinocchio nel musical prodotto dalla Compagnia della Rancia con musiche dei Pooh. Lo spettacolo fu poi portato in scena nel 2009 in Corea, all'Opera Theatre di Seaul, nel 2010 a New York e a Milano nella stagione 2015/2016 in occasione di Expo 2015.

Stefano D'Orazio lo scelse come protagonista di "Aladin", il musical scritto dal batterista della band guidata da Roby Facchinetti, per la stagione 2010/2011. Dal 2006 al 2008 Frattini fu invece protagonista di "Peter Pan", lo spettacolo teatrale con musiche di Edoardo Bennato, poi portato in scena anche nel 2011, 2012 e 2013.