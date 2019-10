Roger Daltrey: 'I fantasmi di Keith Moon e John Entwistle...'

Non è detto che gli spettri debbano necessariamente tormentare o fare dispetti. Certi fantasmi possono essere simpatici. Ne sa qualcosa Roger Daltrey, il 75enne cantante degli Who, che in una recente intervista a svelato di avere spesso a che fare con gli spiriti di due compianti compagni di band: Keith Moon e John Entwistle. In una situazione abbastanza particolare: sul palco, durante i concerti.

Keith Moon, che entrò a far parte della rock band nel 1964 (subentrando al primo batterista Doug Sandom), scomparve nel 1978, all'età di 32 anni. Entwistle è morto invece nel 2002, per un infarto causato dall'assunzione di cocaina, all'età di 58 anni.

Entrambi continuano ad essere in qualche modo presenti accanto a Roger Daltrey, che al tabloid britannico Daily Star ha rivelato che ciò che lo spinge a continuare a fare concerti alla sua età è proprio la presenza sul palco dei due ex compagni di band:

"Odio il tour, odio viaggiare, odio farmi sballottare, gli hotel. Ma quando salgo sul palco, capisco che ne vale la pena. C'è qualcosa nella musica e per me, dal momento che Keith e John se ne sono andati prematuramente, soprattutto Keith, anche se Zak e Pino Palladino non suonano esattamente come suonavano Keith e John, appena comincia la musica John e Keith tornano con me. È meraviglioso".

Il prossimo 22 novembre gli Who spediranno nei negozi il loro nuovo album, il primo dopo tredici anni.