"Lucio Dalla": l'album nelle parole di Alessandro Colombini e Maurizio Biancani

Il 25 ottobre 2019 Sony Music ha pubblicato un'edizione limitata rimasterizzata dell'album "Lucio Dalla" pubblicato nel 1979 dal cantautore bolognese. Il disco contiene tre bonuis track: "Angeli", "Stella di mare" (un demo della versione inglese) e "Ma come fanno i marinai" con Francesco De Gregori (studio edition).

Inoltre il disco è accompagnato da un libretto con interviste redatto da John Vignola e con illustrazioni originali di Alessandro Baronciani create appositamente per questo importante anniversario.

Il cofanetto è uscito in due formati:

LP (1000 copie numerate a mano), che include LP rimasterizzato 192kHz/24bit, Cd Rimasterizzato + 3 Bonus Track, libretto 12 pagine, stampa di una illustrazione di Alessandro Baronciani in carta speciale 30*30 numerata a mano

CD, che include Cd rimasterizzato + 3 bonus Track + libretto 24 pagine

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979.

Il campionamento digitale del master tape originale, fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.

Ecco qui di seguito alcuni interventi tratti dal libretto.

"Qui dentro c’è il vero Lucio: Lucio Dalla completa il pensiero e le emozioni dell’artista che lo ha creato. È così vasto che ha una modernità sconcertante".

"…è un disco vero, che lascia trasparire i sentimenti più profondi e che trasuda apertura verso il futuro".

"…qui c’era Lucio, con le sue paure, i suoi sogni, tradotti in canzoni bellissime".

"Nel complesso, nelle sue tante pieghe e sfaccettature, questo album espone il pensiero politico, etico e familiare di Lucio Dalla, nella maniera più completa".

(Alessandro Colombini, produttore)



"La batteria di Giovanni Pezzoli é asciutta e energica, e così il basso Fender del fido Marco Nanni, vero motore ritmico del disco… Le chitarre di Ricky Portera assumono sempre più importanza e danno un tono rock al tutto. La voce di Lucio comanda in

ogni brano".

"Poche volte mi è capitato di sentire così poco la voglia di intervenire per

modificare il suono durante una masterizzazione".

"Ho avuto il privilegio inoltre, e anche l’onere, di mixare tre brani che non erano compresi nell’edizione originale… 'Ma come fanno i marinai", in realtà, oltre che nella versione live di 'Banana Republic' era stata pubblicata anche come 45 giri in vinile. Ho cercato di farne un remissaggio pensando a come Dalla e De Gregori l’avrebbero voluta sentire a distanza di tanti anni, d’altronde la traccia del canto é indissolubile e immodificabile perché cantata magistralmente da entrambi in un unico take, contemporaneamente".

(Maurizio Biancani, fonico)