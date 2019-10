"Lucio Dalla": l'album nelle parole di Dente, Colapesce e Dimartino

Il 25 ottobre 2019 Sony Music ha pubblicato un'edizione limitata rimasterizzata dell'album "Lucio Dalla" pubblicato nel 1979 dal cantautore bolognese. Il disco contiene tre bonuis track: "Angeli", "Stella di mare" (un demo della versione inglese) e "Ma come fanno i marinai" con Francesco De Gregori (studio edition).

Inoltre il disco è accompagnato da un libretto con interviste redatto da John Vignola e con illustrazioni originali di Alessandro Baronciani create appositamente per questo importante anniversario.

Il cofanetto è uscito in due formati:

LP (1000 copie numerate a mano), che include LP rimasterizzato 192kHz/24bit, Cd Rimasterizzato + 3 Bonus Track, libretto 12 pagine, stampa di una illustrazione di Alessandro Baronciani in carta speciale 30*30 numerata a mano

CD, che include Cd rimasterizzato + 3 bonus Track + libretto 24 pagine

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979.

Il campionamento digitale del master tape originale, fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.

Ecco qui di seguito alcuni interventi tratti dal libretto.

"Nei testi ci sento l’influenza di Roberto Roversi: non ci sono strofe e ritornelli, è un continuo flusso di immagini".

(Colapesce)

"Mi è sempre piaciuta tantissimo 'Tango', una canzone che richiama 'Come è profondo il mare' anche nella struttura: a livello musicale sembra quasi un continuo. Il testo è bellissimo, fitto ancora una volta di immagini".

(Colapesce)

"Prendiamo 'Anna e Marco', un vero capolavoro della musica italiana di tutti i tempi: mi commuove sempre, ha una perfezione che fa quasi venire da piangere. È talmente bella, talmente ben costruita, che riesce a stupirmi a ogni ascolto, nonostante l’abbia ascoltata un milione di volte".

(Dente)

"E i personaggi delle sue canzoni, spesso derelitti, sbandati o un po’ pazzi, erano dei

piccoli eroi del mondo, della vita, con tratti anche fumettistici".

(Dente)

"Ho cercato di “rubare” molto a Dalla, soprattutto la sua capacità di scrivere per immagini, di realizzare in parole quelle che sembrano scene tratte da un film: è qualcosa che Lucio ha insegnato a un’intera generazione di cantautori. A questo proposito, è come se 'L’ultima luna' contenesse sette film diversi, che vengono

raccontati con una minuzia di particolari da regista visionario".

(Dimartino)

"Con 'L’anno che verrà' si è verificata tutta quell’alchimia che ritroviamo nelle canzoni pop, quella cosa di raccontare una canzone apparentemente semplice che parli dell’umanità. Se è vero che un pezzo come 'L’anno che verrà' viene studiato vuol dire che ha vinto la sua missione: essere qualcosa di comprensibile ma nello stesso tempo parlare di cose alte, di argomenti universali".

(Dimartino)