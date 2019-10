Sting e Bocelli al concerto del flautista Andrea Griminelli

Ospiti d'eccezione alla festa per i sessant'anni del flautista emiliano Andrea Griminelli. Il prossimo 20 novembre, come riferiscono alcune testate locali, il musicista si esibirà dal vivo al PalaBigi di Reggio Emilia per festeggiare in musica il suo compleanno e ha invitato a partecipare all'evento anche Sting, Andrea Bocelli, Amii Stewart, Sumi Jo e Beppe Carletti. Per Sting si tratterà di un ritorno al palazzetto dello sport di Reggio Emilia a distanza di quasi quarant'anni dal concerto che proprio lì tenne insieme ai suoi Police nell'aprile del 1980, quando la band aveva già pubblicato gli album "Outlandos d'amour" e "Reggatta de Blanc" e stava per pubblicare "Zenyatta Mondatta". La prima collaborazione tra Griminelli e Sting risale al 2001, anno in cui il flautista incise l'album "Andrea Griminelli's Cinema Italiano: a New Interpretation of Italian Film Music", contenente sue rielaborazioni di brani simbolo delle colonne sonore di alcuni film: Sting lo affiancò nella rielaborazione di "My heart and I", tema di "La Piovra" firmato da Ennio Morricone.