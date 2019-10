Record Store Day, le uscite del Black Friday di Rhino

Quest’anno l’appuntamento del Black Friday è fissato per il prossimo 29 novembre; per l'occasione Rhino, divisione del gruppo Warner, proporrà una serie di pubblicazioni in edizione limitata su vinile di alcuni grandi nomi della musica: Alice Cooper, Aretha Franklin, Geddy Lee, Lou Reed, Pretenders, Doors, e Monkees. Di seguito sono riportati i titoli dei dischi, e relativi dettagli, che saranno disponibili solo nella giornata del 29 novembre ed esclusivamente nei negozi indipendenti aderenti all’iniziativa.

Alice Cooper – Billion Dollar Babies (Live)

LP e singolo 7 pollici bonus. Edizione limitata di 6,000 copie.

Aretha Franklin – The Atlantic Singles Collection 1968

Cofanetto con 4 singoli 7 pollici. Edizione limitata di 3,000 copie.

Geddy Lee – My Favourite Headache

Cofanetto 2LP 180 grammi con poster e download card. Edizione limitata di 5,000 copie.

Lou Reed – The Raven

Triplo LP 180 grammi in triplo gatefold. Edizione limitata di 5,000 copie.

Pretenders – UK Singles 1979 - 1981

Cofanetto con vinile 7 pollici. Edizione limitata di 3,500 copie.

Doors – Live At The Isle Of Wight Festival 1970

Cofanetto 2LP 180 grammi. Edizione limitata di 11,000 copie. Per la prima volta su vinile

Monkees – Christmas Party Plus!

Due singoli 7 pollici (uno rosso e uno verde) custoditi in una copertina gatefold. Edizione limitata di 5,000 copie.