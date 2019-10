Foo Fighters, ecco un nuovo Ep a sorpresa: ‘01020225’

Dave Grohl e compagni hanno pubblicato oggi, 11 ottobre, un nuovo Ep sulla scia dei precedenti - il più recente è “01070725” condiviso lo scorso 27 settembre - per proporre gratuitamente ai fan materiale d’archivio dei Foo Fighters. La nuova uscita del gruppo del già batterista dei Nirvana, arrivata sempre a sorpresa, propone la cover di un brano dei Psychedelic Furs del 1980, “Sister Europe” e una versione eseguita dal vivo della canzone dei B-52 “Planet Claire” - registrata al Supper Club di New York la sera di Halloween del 2002. La pubblicazione si completa dei brani “The one” e “Win or lose” già pubblicate rispettivamente nel 2002 e nel 2001. Entrambe sono apparse nelle colonne sonore di due film: la prima della commedia con Jack Black “Orange County” e la seconda nella pellicola “Out cold”.

Recentemente i Foo Fighters hanno annunciato sul palco del Rock in Rio che la band sta tornando in studio di registrazione per lavorare all'ideale seguito di"Concrete and gold" del 2017.