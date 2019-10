Queens of the Stone Age: in uscita le ristampe in vinile di quattro album

Josh Homme e soci hanno annunciato la pubblicazione delle ristampe in vinile dei quatto album usciti per la Interscope. Il prossimo 22 novembre i Queens of the Stone Age proporranno “Rated r” del 2000 e “Songs for the deaf” del 2002; i successivi dischi “Lullabies to paralyze” e “Era vulgaris”, rispettivamente del 2005 e del 2007, arriveranno sui mercati il prossimo 20 dicembre.

Il gruppo statunitense - discograficamente fermo a “Villains” del 2017 (qui la recensione) - è stato protagonista nei mesi scorsi di diverse voci che l’avrebbe visto al lavoro sul loro nuovo album insieme a Dave Grohl e Billy Gibbons, a cui il frontman dei Foo Fighters ha risposto di non essere coinvolto. Il chitarrista dei ZZ Top è, invece, uno degli artisti che Homme ha coinvolto nelle “Desert Sessions” per i volumi 11 e 12 che, intitolati ‘Arrivederci Despair’ e ‘Tightwads & Nitwits & Critics & Heels’, saranno pubblicati il prossimo 25 ottobre.