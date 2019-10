Biffy Clyro: il nuovo album arriverà nei primi mesi del 2020

Stando a quanto raccontato al New Musical Express dal bassista della band alt rock scozzese il nuovo album dei Biffy Clyro arriverà nei primi mesi del 2020.

Gli alt rocker scozzesi sono tornati in studio di registrazione nei mesi scorsi e a margine dell’intervista con il sito britannico, James Johnston ha confermato che i fan non dovranno aspettare molto per la nuova prova sulla lunga distanza della band capitanata da Simon Neil.

Johnston, in merito a una possibile data di uscita per l’ottavo album dei Biffy Clyro, ha detto:

“Penso che la prima parte del prossimo anno sia fattibile! Non posso dire altro. Abbiamo pubblicato l’album ‘MTV Unplugged’ l’anno scorso e quest’anno abbiamo presentato la colonna sonora di ‘Balance, not symmetry’. Una volta che uscirà il nuovo album sarà il terzo disco in tre anni.”

Sull’ideale seguito di “Ellipsis” del 2016 - uscito due anni prima della pubblicazione della colonna sonora per il film di Jamie Adams e a tre anni dall'uscita dell'album live "MTV Unplugged (Live at Roundhouse)" (qui la recensione) il bassista ha poi aggiunto: “Sentiamo di aver trovato la nostra serenità, il che dimostra che siamo ancora desiderosi di fare musica”.