Con Phonocut puoi farti un vinile in casa

Un nuovo apparecchio, il Phonocut (il cui commercio è previsto a partire dal dicembre 2020), consentirà a chi la userà la possibilità di realizzare istantaneamente i propri dischi in vinile da 10", il tutto per un costo di 1.212 dollari.

Il suo co-creatore, Florian ‘Doc’ Kaps, ha affermato a Wired, che la semplicità è al centro del suo funzionamento:

“Deve essere a prova di idiota. Anche io stesso dovrei essere in grado di farmi un disco. ...Il digitale ha un grosso problema... non è reale. Puoi accederci molto facilmente, ma puoi solo vederlo o ascoltarlo. Non puoi mai leccarlo, non puoi annusarlo e non puoi toccarlo. Noi esseri umani abbiamo questi cinque sensi. E alla fine della giornata, abbiamo bisogno di tutti e cinque i sensi per innamorarci, sentirci felici, avere fiducia”.